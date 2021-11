Cinéma. Le réalisateur Raphael Balboni présente « Une Vie démente » à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Le 15 novembre prochain, le réalisateur Raphael Balboni sera présent au Cinéma ABC de Toulouse pour une rencontre autour du film « Une Vie démente ».

Pour son premier long métrage, en compagnie de Ann Sirot, Raphael Balboni s’attaque à la maladie d’alzheimer et comment elle peut mettre en péril un couple. Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle.

Une tragi-comédie belge, jamais larmoyante, originale et souvent drôle, qui collectionne les prix dans les festivals dont le Prix du Public et Prix d’interprétation féminine pour Jo Deseure au Festival de Saint-Jean de Luz. Unanimement apprécié par le public.

Rendez-vous le 15 novembre à l’ABC Toulouse : http://abc-toulouse.fr/fiches-de-films/une-vie-demente.html