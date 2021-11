Toulouse. Un nouveau lieu va ouvrir aux Halles de la Cartoucherie

Partager Facebook

Les 500 est le futur lieu des Halles de la Cartoucherie à Toulouse. Ouverture dès le 2 décembre prochain.

Sur les réseaux sociaux, Les 500 a annoncé son ouverture prochaine dans le nouveau coeur culturel toulousains, les Halles de la Cartoucherie. Annoncé comme « Un lieu de vie », Les 500 c’est « un restaurant, c’est un espace culturel, une conciergerie et c’est surtout un marché diversifié en chantier permanent, un lieu hybride » comme l’explique la page Facebook du lieu.

On y retrouvera un bar, une pizzeria, une ace à vin, des stands restaurations et des événements toute l’année. Pour connaitre la programmation, un peu de patience et rendez vous sur https://www.facebook.com/les500deshalles