Blagnac : Odyssud, une première partie de saison hors les murs !

L’Odyssud Blagnac propose une programmation hors les murs d’octobre à janvier tout en conservant une grande qualité dans les artistes invités.

En attendant la réouverture de la Grande Salle, Odyssud s’invite chez les copains. Les travaux de remise aux normes de l’espace scénique continuent jusqu’au mois de janvier. Indisponible, il fallait trouver où poursuivre son activité. Enfin, plutôt, ou reprendre son activité après un an et demi de fermeture et de COVID. C’est donc hors les murs qu’Odyssud lance sa saison d’octobre à janvier.

A Blagnac (Eglise Saint Pierre, Parc des Ramiers) à Cornebarrieu dans la très belle salle de l’Aria, à Toulouse dans la Salle Nougaro, au Théâtre de la Cité ou encore à Saint Pierre Des Cuisines ou encore à Balma dans la belle Grainerie, huit lieux différents accueilleront les spectacles d’Odyssud.

Et dans ses lieux, plus d’une trentaine de spectacles sur 4 mois. Du théâtre avec François le Saint Jongleur avec Guillaume Gallienne, Le Cercle de Whitechapel, la machine de Turing , No Limit des humoristes avec Chris Esquerre, Jovany , Vincent Roca ou encore Camille Chamoux , des concerts avec The Exictements, Discantus, Femi Kuti ou encore Blond and Blond and Blond, de la danse avec Shadow Sisters, du cirque avec Pandax ou encore CirkVOST.

En tout cas Odyssud continuera de vivre jusqu’à la réouverture de sa Grande Salle avec une belle programmation…et à coup sur, la suite de la saison sera extraordinaire !

> www.odyssud.com