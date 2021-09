Toulouse. Rencontre avec Marion Escot et Laure Cozic pour le livre Le Guide de réparties anti-relous

Partager Facebook

La toulousaine Marion Escot, du compte Instagram @Punchlinettes suivi par 129K personnes, et l’illustratrice Laure Cozic seront ce 28 septembre à la Fnac de Toulouse à 17h30 pour le livre Le Guide de réparties anti-relous.

A l’occasion de la sortie du Guide de reparties anti-relous, venez partager des punchlines qui claquent et mettent KO les préjugés et les remarques sexiste, en compagnie de l’autrice Marion Escot, créatrice du compte Instagram Punchlinettes qui répond au sexisme ordinaire avec humour, en duo avec l’illustratrice Laure Cozic.

Un livre d’utilité publique

« T’as tes règles ou quoi ? »,« Mange pas trop, c’est pas bon pour ta ligne », « Si une fille se fait violer, c’est de sa faute, fallait mieux s’habiller »Ces phrases on les a toutes et tous entendues. Mais quand elles nous sont directement adressées, on ne sait jamais quoi répondre !

C’est le constat qu’a fait Marion, créatrice du compte Instagram Punchlinettes qui, depuis n’a pas arrêté de lutter pour que les femmes ne soient plus jamais démunies quand elles font face à des attaques sexistes au quotidien.Et c’est ce qu’elle continue à faire dans ce livre. En duo avec l’illustratrice Laure Cozic, elles déconstruisent les remarques de sexisme ordinaire, donnent les clefs pour les contextualiser, les comprendre, et des armes pour y faire face.

Conçu à la fois comme un livre et comme un carnet d’exercices, ce guide permettra aux lectrices (et lecteurs) de déconstruire les micro-attaques sexistes les plus courantes à l’aide de reparties aussi drôles que douloureuses, de se mettre en situation grâce à de petits exercices rigolos, et même de s’exercer à y répondre.