Benjamin Biolay en concert à Toulouse en février 2021

Benjamin Biolay présentera son très attendu 9e album au Bikini de Toulouse le 27 février 2021.

Benjamin Biolay revient illuminer l’automne 2020. Avec un grandiose neuvième album, Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa richesse lexicale. On en sait plus sur le nouvel album prévu le 26 juin prochain. Intitulé Grand Prix, il regroupera pas moins de 13 titres inédits. Il est actuellement en précommande. Pour l’occasion, quatre artistes ont réalisé 13 illustrations des titres de l’album : Mathieu PErsan, Riki Blanco, Thomas Ayman et Lola Beltran. Et cela nous donne tous les titres de l’album :

En attendant de découvrir l’album Grand Prix, on peut écouter le très beau titre « Comment est ta peine? ».

Benjamin Biolay en concert à Toulouse

Le 27 février 2021

Le Bikini

www.lebikini.com