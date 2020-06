Report du concert de The Avener à Toulouse en 2021

The Avener sera en concert au Zénith de Toulouse le 11 novembre 2021 au lieu du 6 novembre 2020.

C’est dans un communiqué de presse que la production a annoncé le report de cette date. » Compte-tenu des mesures gouvernementales contre le coronavirus Covid-19 de ces derniers mois et de la situation sanitaire actuelle, nous sommes contraints de reporter la tournée de THE AVENER à partir du 30 septembre 2021. La tournée que nous imaginons se prépare de nombreux mois avant de monter sur scène. Cependant, la période de confinement nous a malheureusement empêchée de préparer un spectacle à la hauteur de nos attentes. C’est pourquoi, nous sommes dans l’obligation de reporter les dates de quelques mois afin de pouvoir créer et préparer ces nouveaux concerts dans les meilleures conditions. Les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour les dates de report :

ZENITH – TOULOUSE METROPOLE : Le concert prévu le 06/11/2020 est reporté au vendredi 11 novembre 2021 « .

Le prodicteur et DJ Français sera donc présent à Toulouse en 2021 pour un show incroyable.

The Avener en concert à Toulouse

Jeudi 11 novembre 2021

Zénith de Toulouse

Réservations : www.bleucitron.net