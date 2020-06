A Toulouse, le Mama Shelter rouvre ses terrasses et son rooftop

Partager Facebook

Ce vendredi 5 juin, le Mama Shelter, situé en plein coeur de Toulouse, rouvre ses terrasses et son rooftop après plusieurs mois de confinement.

À partir de ce vendredi 5 juin, les Mama Shelter, dont celui de Toulouse, ouvrent sur leurs rooftops et terrasses (ou restaurants selon les conditions climatiques) pour une journée dont seule Mama a le secret. Une date qui restera gravée dans les esprits : des dj, des plats et cocktails faits maison comme on les aime, sans oublier un staff à la convivialité légendaire, pour enfin se retrouver entre amis ou en famille. Découvrez le planning des ouvertures sur notre site : www.mamashelter.com/fr/calendrier-reouvertures.

Mama pense à tout et surtout à votre sécurité. De nouvelles mesures, labélisées par le bureau Véritas, ont été mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Toutes les mesures sont disponibles sur le site : www.mamashelter.com/fr/covid-19.

Mama va toujours plus loin et a également intégré de nouvelles technologies, utilisables via son smartphone, telles que : le online check-in/ check-out, la disponibilité des menus via QR code, la clé de chambre via bluetooth, l’utilisation de solutions de payement telles que Googlepay ou Applepay ou encore la télécommande sur son téléphone.

Rendez-vous donc en centre ville de Toulouse dès ce vendredi 5 juin pour profiter, si la météo le souhaite, des terrasses et du rooftop.