Avant première du film Douce France ce lundi à Toulouse

Le réalisateur Geoffrey Couanon présentera en avant-première son long métrage Douce France ce lundi 28 septembre à l’ABC de Toulouse.

Ce LUNDI 28 SEPTEMBRE à 20h, pour l’ouverture du Festival du film d’Environnement FReDD, séance spéciale en AVANT-PREMIÈRE de DOUCE FRANCE, en présence du réalisateur Geoffrey Couanon, et de l’économiste et militante Geneviève Azam, marraine du Festival. Le film raconte l’histoire de Amina, Sami et Jennyfer lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ?

Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Infos et réservations : http://abc-toulouse.fr/