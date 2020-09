Soutenez « gratuitement » le Toulouse Olympique !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Inscrivez-vous sur ouRLeague, indiquez que le Toulouse Olympique XIII est votre club préféré, et vous permettrez ainsi au club Olympien d’obtenir un bonus financier. C’est aussi simple que cela !

En tant que première fédération de XIII en Europe, la Rugby Football League (fédération Anglaise) a pour rôle – et pour but – légitime de développer la discipline. Pour cela, elle récompense financièrement ses clubs affiliés (dont le TO XIII fait partie) qui participent à la valorisation de notre sport, en fonction de leur implication.

L’application gratuite ouRLeague est un outil mis à disposition des clubs pour faire parler d’eux et du XIII, et la RFL s’en sert pour apprécier le travail de promotion de chacun. Tout simplement : plus un club a de fans sur ouRLeague, plus importante est la somme versée par la RFL à la fin de la saison.

Aussi, le TO XIII a besoin du soutien de tous pour monter au classement !

ouRLeague, c’est quoi?

L’application ‘ouRLeague’ (qui vient de passer les 150 000 utilisateurs) propose à l’utilisateur un contenu très intéressant, avec la diffusion en streaming chaque week-end de matchs de Championship (dont le TO XIII), l’évolution des scores en direct à chaque journée de championnat, des émissions dédiées au championnat et aux autres compétitions Anglaises, les actions les plus marquantes en vidéo, le vote pour l’essai du week-end ou le joueur du match, ou donner son pronostic.

Cette plateforme est accessible gratuitement sur ordinateur (rugby-league.com/ourleaguelogin ) sur tablette ou un smartphone, via l’application ‘ouRLeague’ (AppStore ou Google Play). Il suffit simplement de créer son profil et au moment de s’enregistrer, vous devrez choisir votre équipe favorite, en Super League et dans une autre division. Il n’y a plus qu’à choisir le TO et les Dragons Catalans !

>> rugby-league.com/ourleaguelogin