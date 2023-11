Avant Noël, trois jours de fête aux Halles de la Cartoucherie

Partager Facebook

Les 15, 16 et 17 décembre, l’ambiance de Noël se déploie dans les Halles de la Cartoucherie. Trois jours de fête placés sous le signe du jeu, de la gourmandise, de la création, de la convivialité et du spectacle.

Une fête étincelante et décalée. Ce premier “Noël des Halles” invite petits et grands à la fête : spectacles jeune public, jeux, ateliers sont proposés en accès libre et gratuits tout au long du week-end. Un manège insolite attend également les familles : le Carrousel de la Compagnie Titanos.

Cette fête sera également solidaire et responsable avec des stands de créateurs·ices, des cadeaux de la seconde chance, une table-ronde, une collecte de doudous, la soupe populaire.

Enfin, à toute heure de la journée et de la soirée, les gourmand·es pourront profiter des saveurs hivernales préparées par les commerçant·es.

Une ambiance chaleureuse et festive à retrouver tout au long de décembre

Tous les habitant·es des Halles préparent un mois de décembre convivial et festif avec des sélections de produits et des animations spécifiques.

Côté marché gourmand, les commerçant·es proposent tous les jours des produits frais et locaux qui mettent à l’honneur les saveurs traditionnelles de Noël. L’occasion idéale pour venir composer son menu de fêtes ou dénicher des cadeaux gourmands.

A retrouver également : la riche sélection d’ouvrages de la Librairie l’Autre Rive, les créations et les vêtements upcyclés de la friperie solidaire Les Munitionnettes, l’offre conviviale de cadeaux pour toute la famille du Concept store Mercy.

Tous les jours, du matin jusqu’au soir, il est également possible de s’essayer au sport, en cours collectif ou pratique libre : squash, pilates, yoga, fitness, escalade…

Toute la programmation est à retrouver sur : halles-cartoucherie.fr