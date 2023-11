Le duo Djadja & Dinaz en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le duo Djadja & Dinaz sera en concert au Zénith Toulouse Métropole ce dimanche 19 novembre.

Plus d’un milliard de vues sur YouTube, des hits à volonté, cinq albums dont quatre certifiés double disque platine, dont le dernier album à succès « SPLEEN » pour lequel le livestream YouTube #LIVESPLEEN a comptabilisé près d’un million de vues en trois jours au moment de sa sortie. Djadja & Dinaz c’est aussi plus d’un million de disques vendus à travers le monde, plus d’un milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Ils sont sans doute le duo le plus en vue de la scène urbaine française !

On ne les arrête plus côté live non plus ! Après un Zénith de Paris le 7 octobre 2022, sold-out en 3h, c’est deux dates à l’Accor Arena les 10 et 11 décembre 2023 qu’ils auront rempli en un temps record ! Face à ce succès incontestable, ils rajoutent des dates dans la France entière dont un Zénith Toulouse ce19 novembre 2023.

Infos et réservations : www.bleucitron.net