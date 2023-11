Le FENIX Toulouse enchaine face à Ivry (34-26)

Partager Facebook

Vendredi soir, le FENIX Toulouse a enchainé un nouveau succès au Palais des Sports face à Ivry (34-26). Les toulousains pointent toujours à la 3e place du championnat.

Où vont-ils s’arrêter ? La série continue pour le FENIX Toulouse Handball qui s’impose face à Ivry ! Le début de rencontre est totalement à l’avantage des toulousains qui mènent rapidement 5/2 à la 6ème minute. Seulement les hommes de Didier Dinart, n’ont pas dit leur dernier mot, est reviennent rapidement dans le match. Toulouse contrôle quand même la première période, mais n’arrive pas à distancer l’adversaire du soir. À la 30ème minute, les deux équipes se quittent sur le score de 17/14.

C’est en deuxième période, que l’on voit enfin le grand FENIX, que nous connaissons depuis le début de la saison.Une défense qui récupère de nombreux ballons, et une attaque qui ne laisse aucune chance au portier d’Ivry. La doublette défensive, Nyembo/Diallo fait vraiment mal à l’attaque d’Ivry. Toulouse de son côté déroule son jeu et prend le large.

Le FENIX Toulouse conserve sa 3e place au Championnat à deux points du leader parisien. Prochaine journée vendredi 24 novembre à Chambery avant la réception du PSG le 3 décembre !

LA RÉACTION DE ROMAIN GIRAUDEAU

« On fait un début de saison exceptionnel ! Le seul match que l’on a perdu à domicile pour l’instant c’est Nantes, une des équipes du Top 3. On est à 9 victoires sur 10 matchs, donc ça fait vraiment plaisir ! Ce qui a fait la différence ce soir c’est l’état d’esprit ! On s’est battus jusqu’à la fin. Ça a été dur vraiment tout le match. On mettait 4 ou 5 buts de plus et après ils revenaient à -1 ou -2, donc vraiment ça a été dur psychologiquement. Mais on a tenu bon jusqu’au bout, on a été ensemble jusqu’au bout et ca fait plaisir d’avoir encore une belle victoire au Palais. »