Au Kinepolis près de Toulouse, des séances 100% bandes annonces

Fort des éditions précédentes, Kinepolis renouvelle l’expérience pour la 5ème fois, le samedi 2 avril. Avec le Discovery Day, c’est l’occasion pour les spectateurs de découvrir, dans le confort des salles Kinepolis, les bandes-annonces des prochains films à l’affiche.

« Doctor Strange in the Multiverse of Madness», « Buzz l’Éclair », « Jurassic World : Le Monde d’après », « Les Minions 2 : Il était une fois Gru» « Top Gun : Maverick » et bien d’autres… Les prochains films à l’affiche promettent émotions et bons moments à partager sur grand écran ! Pour nous faire patienter avant les sorties officielles de ces films, Kinepolis programme une séance gratuite 100% bandes-annonces, le samedi 2 avril à 18h.

Un concentré pensé pour les fans de ciné, petits et grands. Une expérience exclusive à vivre au cinéma, agrémentée de surprises et de goodies ! Nouveau lors de cette édition : les spectateurs auront la possibilité de donner leur avis en live sur chaque bande-annonce : une véritable expérience interactive.

Infos et réservations sur kinepolis.fr