Personnalités préférées des enfants : Soprano en tête, BigFlo & Oli dans le Top 10

Le Journal de Mickey a dévoilé la liste des personnalité préférées des enfants de 7 à 14 ans. Soprano conserve la première place alors que les toulousains BigFlo & Oli (9e) perdent sept places !

Chaque année depuis 2003, Le Journal de Mickey réalise ce sondage avec l’institut Ipsos pour connaitre les personnalités préférées des 7-14 ans. En 2022, Soprano reste le chouchou des enfants pour la troisième année consécutive ! Le youtubeur Michou fait son entrée à la deuxième place et Kylian Mbappé revient à la troisième place ! Les résultats complets seront publiés dans Le Journal de Mickey numéro 3641 qui sort ce mercredi 30 mars.

Pour la première fois, des youtubeurs font leur entrée dans le classement. Si Michou se classe en 2e position, McFly et Carlito – et leur presque 7 millions d’abonnés – entrent eux aussi dans le top à la 14e place. Leur vidéo avec le président Macron au printemps dernier y est peut-être pour quelque chose.

Les sportifs au top

Les sportifs reviennent sur le podium : l’an dernier, les sportifs à l’exception d’Antoine Griezmann ne figuraient plus dans le top 10. Avec la reprise des compétitions internationales, notamment l’Euro, les footballeurs reviennent en force. Au-delà de Kylian Mbappé, Hugo Lloris arrive à la 5e position et Antoine Griezmann se maintient à la 8e place ! Paul Pogba gagne 3 places (en 15e position) et Karim Benzema fait son entrée dans le top (39e). A souligner : si les footballeuses Amandine Henry et Eugénie Le Sommer souffrent d’un manque de popularité et ne sont pas dans le classement, elles ont d’excellentes notes d’appréciation. Quant au judoka Teddy Riner, il bénéficie des Jeux Olympiques et revient dans le top à la 11e place ! Le toulousain Antoine Dupont devrait pas tarder à arriver dans le jeu.

Thomas Pesquet 4e

Il fait rêver enfants et parents : après son séjour dans la station spatiale internationale, le spationaute Thomas Pesquet décolle et arrive directement à la 4e place ! Ses photos magnifiques de la planète, ses rencontres avec des élèves et son actualité très commentée l’ont propulsé dans le haut du classement !