Après Blagnac, direction Montauban pour le Festival des Lanternes

Du 30 novembre 2022 au 6 février 2023, Montauban accueille le Festival des Lanternes qui s’installera au cœur d’un des principaux parcs de la Ville : accueilli par la ville de Gaillac de 2017 à 2020, puis à Blagnac en 2021, cet événement devenu un phénoménal succès populaire en quelques années s’installe au cours Foucault en 2022.

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, issu de la dynastie Tang (618-907), le Festival des Lanternes a su séduire petits et grands pour devenir LE rendez-vous incontournable de l’hiver dont le programme d’activités contient l’installation de lanternes splendides, des divertissements variés sur place et des promenades dans des marchés traditionnels. Après Gaillac et Blagnac, c’est Montauban qui sera à l’honneur.

En effet, il y a quelques jours, le Grand Montauban a été contacté par la société MAG afin d’étudier la faisabilité technique, financière et humaine d’une organisation dans la cité d’Ingres. Cet évènement devant générer plusieurs centaines de milliers d’entrées et donc des retombées économiques considérables (nuitées, achats, notoriété…), au regard de l’attrait pour le territoire, les élus communautaires ont validé le principe de l’organisation du Festival à Montauban.

Sur les 5 hectares du Cours Foucault

Jamais égalé, le Festival des Lanternes s’installera donc à Montauban dans une version inédite, toujours monumentale et onirique… De quoi émerveiller les visiteurs qui dès la tombée de la nuit pourront découvrir sur les 5 hectares du cours Foucault 2500 lanternes géantes, une forêt de pandas, des animaux mythiques, de beaux monuments historiques de Chine, des scènes de vie chinoises mais aussi les impressionnants dinosaures du Jurassique !

Les lanternes et les manifestations associées s’étalent sur une période continue de deux mois, du 30 novembre 2022 au 6 février 2023, soit sur une période prévisionnelle d’une soixantaine de soirées au total.

le Festival des Lanternes c’est :

• le plus grand festival des lanternes au monde – hors Chine –

• près d’1,5 millions de visiteurs en 4 éditions

• 2500 lanternes

• 80 artisans chinois (métalliers, peintres, soudeurs, couturiers…) donnant vie aux lanternes en 2 mois

• Plus de 180 tonnes de métal

• Plus de 80 000 ampoules

• 1 tonne de porcelaine

• 50 000 m2 de soie

• 30 000 pièces de céramique

• 5 hectares de spectacle

• des lanternes monumentales, jusqu’à 15 mètres de haut et 15 mètres de large…