Klem en concert au Rex à l’automne !

Le rappeur Klem sera sur la scène du REX de Toulouse le 18 novembre prochain.

Klem c’est un rap d’émotion intense à l’univers mélancolique, qui dépeint ses états d’âmes et ses douleurs. A seulement 20 ans, il se démarque avec un rap très technique et mélodieux, des paroles tranchantes et sans filtre.

Un sens du texte et de la mélancolie qui font de Klem, l’artiste au sad rap le plus streamé de sa génération. Klem écrit dans sa chambre depuis des années, sa sincérité bouleverse son public et révèle une vraie proximité entre l’artiste et ses abonnés.

Il sera sur la scène du Rex à Toulouse le 18 novembre 2022. Réservez vos places sur www.bleucitron.net