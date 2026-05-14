Événement : ICONOCLAST en concert à Toulouse pour une date unique en France ce soir !

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Alerte événement dans la Ville Rose ! Le mythique groupe américain de hardcore-punk ICONOCLAST pose ses valises à Toulouse ce jeudi 14 mai 2026 pour leur seule et unique date française. Rendez-vous à La Mécanique des Fluides pour une soirée placée sous le signe des décibels, avec les locaux de President Butcher en première partie.

Si vous êtes amateurs de sonorités brutes et d’énergie pure, annulez vos plans pour ce jeudi soir. Initialement prévue le 13 mai, cette soirée exceptionnelle a été décalée d’un jour pour s’installer définitivement le jeudi 14 mai. Et l’affiche vaut le détour !

Iconoclast : Une légende du hardcore-punk américain de passage en Occitanie

C’est un véritable événement pour la scène underground toulousaine. ICONOCLAST, figure historique de la scène hardcore-punk et peace-punk américaine du début des années 80, fait une halte exceptionnelle à Toulouse. De passage en Europe pour participer à un festival à Barcelone, la formation a choisi la Ville Rose pour sa seule date en France.

Le groupe s’est forgé une solide réputation aux côtés de formations légendaires telles que Crucifix, Body Count, Against, ou encore Diatribe. S’attendre à les voir en live dans l’ambiance intimiste d’un pub toulousain est une opportunité rare pour replonger dans l’âge d’or du punk américain.

President Butcher pour ouvrir les hostilités

Pour faire monter la température, la scène locale sera dignement représentée. C’est PRESIDENT BUTCHER, groupe toulousain de stoner punk’n’roll, qui aura la lourde tâche d’ouvrir le bal. Composée de musiciens confirmés et particulièrement active sur la scène actuelle, la formation promet un set redoutablement efficace et survitaminé.

La Mécanique des Fluides : Le cadre idéal pour une soirée électrique

Cet événement incontournable se déroulera à La Mécanique Des Fluides, reconnu comme l’un des meilleurs bars rock de Toulouse. Son cadre convivial et son atmosphère authentique en font le lieu parfait pour accueillir une affiche de ce calibre.

Attention à la montre ! Qui dit concert en plein centre-ville dit respect strict des horaires. Les lives débuteront à 20h00 tapantes et s’achèveront impérativement à 22h00. Il est donc fortement conseillé d’arriver tôt pour ne rien manquer de la soirée.

Côté billetterie, l’organisation privilégie l’accessibilité avec une participation à prix libre (il est conseillé de donner 5€ ou plus pour soutenir les artistes et l’organisation de cette tournée internationale).

📌 Informations Pratiques :

Date : Jeudi 14 mai 2026 (attention, date décalée d’un jour par rapport à l’annonce initiale)

Lieu : La Mécanique Des Fluides, 1 Place Riquet, 31000 Toulouse

Horaires : Début des concerts à 20h00 précises, fin impérative à 22h00.

Tarif : Prix libre (5€ ou plus conseillés)

Événement Facebook : Lien vers l’event

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