Le duo Antes & Madzes, artistes originaires de Toulouse et Rodez, nous dévoile ce vendredi leur nouvel EP « En Vrai ».

Jonglant avec les sonorités, puisant leurs sources dans l’électro, la pop ou même le rock, Antes & Madzes savent mettre des mots simples sur les maux complexes que rencontre cette jeunesse “moyenne“ qu’ils connaissent si bien pour en faire partie. Mêlant à la perfection leurs voix et leurs influences différentes, ils ont fait le plein d’histoires pour nous embarquer dans le long fleuve trop tranquille d’une humanité avec ses hauts et ses bas, sa noirceur et son humour, sa discrétion et sa volonté de briller envers et contre tout.

Après avoir raflé la mise au «Week-end des Curiosités» à Toulouse ou au Prix Pernod Ricard France Live Music, ils sont fin prêts, avec des nouveaux titres en approche rapide, pour mettre tout le monde d’accord avec leur nouvel EP « En Vrai » enfin disponible ce 22 avril 2022

Pour écouter et suivre le groupe : https://www.instagram.com/antesetmadzes/