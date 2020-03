Appel aux dons pour la Banque Alimentaire de Toulouse

Partager Facebook

En plus de l’urgence sanitaire, l’urgence alimentaire est un enjeu cruciale dans cette période de confinement. La Banque Alimentaire de Toulouse a décidé de faire un appel aux dons en ouvrant une cagnotte en ligne.

« Face à l’urgence sanitaire actuelle et à l’urgence alimentaire imminente, la Banque Alimentaire de Toulouse s’organise et fait appel à la solidarité des citoyens, par cette collecte, pour continuer à assurer sa mission d’aide aux associations locales et aux nombreuses personnes aujourd’hui confinées sans accès à la nourriture. » explique la Banque Alimentaire de Toulouse sur le site.

Malheureusement, les stocks s’épuisent malgré les dons généreux des restaurants contraints de couper leur activité en raison du confinement. Soit près de 20 tonnes de produits de consommation. Or, ces ressources ne sont pas inépuisable et la Banque Alimentaire a besoin d’aide.

Les bénéficiaires de l’aide alimentaire sont majoritairement des personnes âgées, des étudiants, des familles monoparentales, des travailleurs précaires qui cumulent souvent monoparentalité et travail partiel, des familles très fragiles hébergées en urgence dans des hôtels sans accès à la nourriture ; associations qui effectuent des maraudes auprès des SDF qui sont toujours à la rue, familles vivant dans des squats…

La cagnotte : https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-de-toulouse/collectes/urgence-covid19-la-banque-alimentaire-de-toulouse-a-besoin-de-vous