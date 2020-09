Air France dessert à nouveau l’Outre-Mer au départ de Toulouse

Partager Facebook

Avec la réouverture de l’aéroport de Paris-Orly fin juin, Air France adapte son réseau et augmente progressivement son offre de vols. Depuis le 31 août, plus de 20 destinations sont desservies au départ de l’escale sud parisienne, en France métropolitaine et en Outre-Mer.

A compter de ce jour, Air France propose depuis Toulouse, des liaisons (via Paris-Orly) vers les villes d’Outre-Mer suivantes :

Cayenne,

Fort-de-France,

Pointe-à-Pitre,

Saint-Denis de La Réunion.

Les destinations domestiques suivantes sont également accessibles en correspondance via Paris-Orly : Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Brest, Brive, Calvi, Castres, Figari, Marseille, Montpellier, Nice, Pau, Perpignan, Tarbes-Lourdes et Toulon.

Le programme de vols à destination/au départ de Paris-Orly est disponible sur www.airfrance.fr