Julien Doré en concert à l’automne 2021 à Toulouse

En novembre 2021, Julien Doré présentera « Aimée » au Zénith de Toulouse !

A quelques jours de la sortie de son nouvel album, « Aimée », Julien Doré dévoile les dates de sa tournée à partir d’octobre 2021. Le chanteur prendra place au Zénith de Toulouse le 19 novembre 2021. Mise en vente des places à partir du jeudi 10 septembre à 10h dans vos points de vente habituels.

Julien Doré, très en forme, a annoncé les dates sur Instagram à travers un message : « Je souhaitais faire la fête pour vous annoncer la future tournée . Je souhaitais vous le dire à grands cris et à grands sourires . Mais cette période où des milliers de techniciens, musiciens et prestataires ne repartent pas, où les salles sont encore vides, où les tournées s’annulent ou se reportent encore, ce sentiment d’indécence à hurler ma joie, m’envahit dans ce contexte . Alors les amis, je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet mais plein d’espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j’ai tellement hâte de vous retrouver, tellement. «

Il faudra attendre un an entre la sortie de l’album ( vendredi 4 septembre) et son concert à Toulouse en novembre 2021. Patience, patience !

Et pour patienter, on écoute La Fièvre ou encore Barracuda II.