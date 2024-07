Aéro malgré lui ! débarque au théâtre des 3T pour 3 dates en juillet 2024

Aéro malgré lui : Une comédie qui vous fera pleurer de rire !

Attention, fou rire garanti ! Aéro malgré lui, la comédie qui fait un tabac à Toulouse, a déjà conquis plus de 16 000 spectateurs.

Rencontrez Félix, un employé pas franchement modèle au sein d’une grande entreprise aéronautique toulousaine. Son quotidien paisible, rythmé par les siestes et la procrastination, va être chamboulé par l’arrivée de Victoria, une DRH redoutable venue supprimer tous les postes inutiles.

Pour sauver son job et séduire la belle Victoria, Félix va s’embarquer dans un mensonge des plus rocambolesques. Aidé par un chien et un stagiaire à l’intelligence douteuse, il va se faire passer pour un ingénieur aérospatial de génie.

S’en suit une série de situations cocasses et de quiproquos hilarants qui vous feront hurler de rire. Mensonges qui s’enchevêtrent, situations absurdes et personnages hauts en couleur, tout est réuni pour vous offrir une soirée inoubliable.

Aéro malgré lui est une comédie irrésistible qui vous fera passer un excellent moment. Mais c’est aussi une réflexion sur le monde du travail, les relations humaines et l’importance de rester soi-même.

Ne manquez pas ce spectacle hilarant qui vous fera pleurer de rire !

Informations pratiques :

Au Théâtre 3T

Durée : 1h45

Tout public

Un succès fou !

#AéroMalgréLui #ComédieHilarante #FouRireGaranti #Toulouse #Théâtre3T

Une comédie de Fred Menuet et Matthieu Burnel. Mise en scène Gérard Pinter. Avec Julie Vilardell, Manuel Aragon et Bruno Aguiar.