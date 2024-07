Alex Ramires sera de retour à Toulouse le 05 novembre 2024

Partager Facebook

Dans son nouveau spectacle mis en scène par Alexandra Bialy, l’humoriste irrévérencieux nous plonge dans les montagnes russes de la confiance en soi.

Parce que douter, c’est aussi tendance que les retours de mode, Parce qu’avoir de l’estime de soi, c’est aussi compliqué que de porter des chaussettes à orteils, Parce que se prendre au sérieux, c’est franchement ringard, Alex Ramirès a décidé de créer sa propre collection d’humour sur le sujet.

Après le succès de « Sensiblement Viril », il explore les extrêmes de l’amour propre, entre zéro et héros, et à travers la galerie de personnages qu’il croise, il nous offre un spectacle à son image : audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant.

Car en fin de compte, tout est une question de panache !

Ne manquez pas ce show éblouissant !

Pour en savoir plus :