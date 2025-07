Anthony Kavanagh Revient à Toulouse avec son Spectacle « HAPPY » au Casino Théâtre Barrière !

Partager Facebook

Toulouse, France – Après cinq ans d’absence des scènes françaises, l’humoriste-showman à l’énergie débordante, Anthony Kavanagh, fait son grand retour pour réchauffer les cœurs et faire rire aux éclats ! Retrouvez-le au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le mercredi 15 octobre 2025 à 20h30 avec son tout nouveau spectacle, judicieusement intitulé « HAPPY« .

Un Artiste Venu du Froid pour Réchauffer Vos Cœurs

Dans un monde qui n’a jamais eu autant besoin de rire, Anthony Kavanagh arrive tel un sauveur venu d’outre-Atlantique. Avec son humour inimitable et ses multiples talents, il est prêt à tout pour vous faire oublier vos soucis. Comme il le dit si bien avec son sens de l’autodérision : « Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire, vous les Français (les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au rendez-vous ! »

Cinq Ans d’Histoires à Raconter

Cinq ans sans Anthony Kavanagh, c’est une éternité pour ses fans ! Autant dire qu’il en a des histoires à partager. Attendez-vous à un spectacle où il partagera tout ce qui le rend « HAPPY », avec la générosité et la vivacité qu’on lui connaît. Son énergie contagieuse, son sens de l’improvisation et sa capacité à interagir avec le public feront de cette soirée un moment unique et mémorable.

En sortant de son spectacle, une chose est certaine : vous serez « gonflé à bloc » et la réponse à la question « Êtes-vous heureux ? » se lira sans aucun doute sur votre visage. Ne manquez pas cette occasion de faire le plein de bonne humeur et de rire aux éclats avec l’un des humoristes les plus dynamiques de sa génération !

Infos Pratiques :

Date : mercredi 15 octobre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 44€

– Catégorie 2 : 41€

– Catégorie 3 : 38€

– Catégorie 4 : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr