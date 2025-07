Terre&Mer à Labège Fête ses 7 Ans avec une Soirée Exceptionnelle et une Nouvelle Carte !

Labège, France – Amateurs de bonne chère et de moments conviviaux, notez bien la date ! Le restaurant Terre&Mer à Labège célèbre son 7e anniversaire ce vendredi 4 juillet avec une soirée qui s’annonce pleine de saveurs, de musique et de surprises. Une occasion parfaite de trinquer aux côtés de l’équipe et de découvrir les nouveautés qui marqueront la suite de cette belle aventure culinaire.

Une Soirée Festive et Gourmande

Dès vendredi 4 juillet, Terre&Mer vous convie à une soirée exceptionnelle pour fêter sept années de passion et de gourmandise. Au programme :

Nouvelle Carte à Découvrir : Fidèle à sa réputation, Terre&Mer dévoilera une toute nouvelle carte. Attendez-vous à des plats toujours aussi maison, généreux et inspirés , qui sauront ravir vos papilles.

C’est une belle opportunité de célébrer la fidélité et les moments partagés qui ont fait le succès de Terre&Mer depuis sept ans. L’équipe, pleine d’enthousiasme, vous réserve une soirée chaleureuse et riche en émotions.

Informations Pratiques et Réservations

Pour ne rien manquer de cette soirée d’anniversaire, les réservations sont conseillées.