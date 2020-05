A Montauban, une application pour découvrir la ville autrement

Partager Facebook

Avec l’application mobile Explore Montauban, découvrez la cité d’Ingres comme vous ne l’avez jamais vue. Depuis l’office de tourisme situé au sein de l’Ancien Collège, jusqu’au belvédère du Jardin des plantes, un 1er parcours numérique vous invite à remonter le temps sur « les allées dévoilées ». A vos smartphones !

Sur les traces des fortifications médiévales et modernes de la ville, les allées de l’Empereur et Mortarieu, réaménagées et végétalisées, offrent aux Montalbanais et aux touristes une large promenade au cœur de la cité d’Ingres.

Grâce à l’application Explore Montauban, développée par les sociétés Dévocité et Narrative, les visiteurs peuvent désormais s’immerger dans l’évolution urbaine qui a transformé ces allées au cours des siècles passés. Petits et grands, passionnés ou simples curieux, chacun pourra à son rythme découvrir la ville d’une manière ludique, pédagogique et à la fois rigoureusement historique.

Au départ de l’office de tourisme et jusqu’au belvédère surplombant le Jardin des plantes, 11 points d’étape jalonnent le parcours de cette visite géolocalisée et interactive, mixant bande dessinée sonore, images panoramiques à 360°, réalité augmentée, documents d’archives et jeux éducatifs.

D’une durée moyenne de 30 à 45 minutes, la visite peut s’effectuer à la carte et dans la langue de son choix (français, anglais ou espagnol). Il suffit pour cela de télécharger l’application gratuite Explore Montauban sur les plateformes App Store ou Google Play. Cette version Beta, finalisée mi-juin, évoluera régulièrement.