Réouverture du Muséum de Toulouse ce 2 juin

Dans le cadre du plan national de déconfinement et de sa mise en œuvre, le Muséum rouvrira ses portes au public le mardi 2 juin 2020, du mardi au dimanche aux horaires habituels.

Après de très longues semaines de fermeture, on en sait plus sur la réouverture du Muséum de Toulouse. Elle aura lieu le mardi 2 juin prochain si le déconfinement actuel se déroule sans accroc.

On pourra retrouver l’exposition temporaire Extinctions jusqu’au 28 juin. Les espaces d’exposition permanents sont également rouverts. Mais la Bibliothèques, le labo et les ateliers des petits resteront fermés car ce sont des lieux de manipulations accrues. On connaitra leurs dates de réouverture prochaine lorsqu’un protocole sera établi.

Concernant le programmation d’animations, tout ce qui est annulé, reporté, modifié, ou passé en format numérique, est indiqué sur l’ agenda du Muséum de Toulouse au fur et à mesure.

Un dispositif d’accueil d’adapté !

Le Muséum a travaillé sans relâche pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous protéger autant que possible, en cette situation inédite. Les agents ont été formés aux gestes barrières ; les protocoles de nettoyage et de désinfections sont renforcés ; ils ont mis en place des règles spécifiques de circulation et pour les files d’attente.

Enfin, tout le personnel vous accueillera équipé (masques, visières, etc.), pour votre sécurité. Il en va de la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrière.