3 Toulousains au générique des « Minions 2 : il était une fois Gru »

« Minions 2 : il était une fois Gru » affiche le nom de 7 anciens étudiants de l’ESMA dont 3 Toulousains à son générique !

Mercredi 6 juillet, le très attendu « Minions 2 : Il était une fois Gru » sort en salle. Les aventures des petites créatures jaunes portées par les voix de célébrités telles que Sandra Bullock et Michael Keaton, Gad Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo… promettent un nouveau succès. Le film projeté récemment en avant-première au Festival International d’Annecy, affiche le nom de 7 anciens étudiants de l’ESMA dont 3 Toulousains à son générique !

Les Minions, un succès planétaire

Placé en tête de classement en 2015, Les Minions avaient rapporté 1,16 milliards de dollars dans le monde. Avec sa Bande Originale rock et 60’s, son esthétique directement inspirée des films d’action de cette époque et les aventures des petites créatures jaunes enfantines et espiègle, le film d’animation explose au box-office. Le public pourra découvrir la suite de la saga très attendue le 6 juillet prochain lors de sa sortie dans les salles. Nous retrouvons Gru dans les années 70s, rêvant de super méchante notoriété, qui met un plan en place pour intégrer le groupe de super méchants Vicious 6. Ce nouvel Opus dans lequel les Minions se mettent au Kung Fu, sera sans doute l’un des grands succès de l’été.

La French Touch Made in ESMA

Le studio Illumination Mac Guff a produit la totalité des images animées du film. Un studio mondialement connu qui recrute régulièrement des étudiants de l’ESMA : les professionnels, en recherche de nouveaux collaborateurs, repèrent les étudiants lors de leur cursus.

Au mois d’avril dernier, Thibault Stoyanov, Character rigging supervisor chez Illumination Mac Guff et ancien alumni de l’ESMA est venu rencontrer les étudiants de l’école « nous sommes en perpétuelle recherche de talents ; quand je viens à l’école, je commence à repérer les étudiants. L’ESMA forme chaque année des talents qui sont prêts à intégrer les équipes de professionnels » explique Thibauld.

Pour continuer à faire vivre Gru et ses adorables Minions, les anciens étudiants de l’ESMA se sont retrouvés au sein du studio Illumination Mac Guff. Mathieu Blanchys (Toulouse) Character Surfacing Supervisor, Livia Macon (Toulouse) Surfacing Set/Props, Brice Dublé (Toulouse) Animator, Elise Carret Main Character Animator, François Briantais Character Animator, Alexandre Melquiond, CG Animator et Cédric Mallet Technical Director, et ont tous œuvré à la création du film. Une fierté pour ces ambassadeurs qui, grâce à leur talent, font voyager les petites créatures à travers le monde !