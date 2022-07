Contes et légendes de notre enfance au Château de Merville cet été !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Qui n’a pas été ensorcelé à l’écoute des contes de Perrault, Grimm et Andersen ? Le Labyrinthe de Merville, qui propose cette année un parcours thématique consacré aux héros des livres et films d’animation, invite également un conteur à régaler petites et grandes oreilles. A quatre reprises dans l’été, Patrick Payré racontera en plein air des histoires qui parleront à trois générations de visiteurs, du Petit Poucet au Petit Chaperon rouge, en passant par Barbe Bleue et La Reine des neiges.

Cette année, le Labyrinthe de Merville propose aux familles un nouveau jeu scénarisé avec des challenges et des énigmes sur le thème des « Contes & Légendes ». Du Petit Chaperon rouge à La Reine des neiges, du Roi lion à Pirate des Caraïbes et au Seigneur des anneaux, le parcours ENIGMA accueille un petit monde enchanté peuplé d’histoires et de personnages imaginaires, d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoirs surnaturels.

Labellisé « Jardin Remarquable », le parc de Merville propose à ses visiteurs une promenade ombragée sous les chênes bicentenaires et les 6 kilomètres d’allées de buis du Labyrinthe plantées il y a 250 ans.

Infos pratiques :

Les vendredis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août, le conteur Patrick Payré propose d’écouter les contes et légendes de Perrault, Grimm et Andersen dans le parc du Château de Merville.