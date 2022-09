Yann Tiersen en concert à Toulouse

Partager Facebook

Jeudi, Yann Tiersen sera en concert avec son nouveau projet au Bikini de Toulouse.



En juin dernier, Yann Tiersen sortait un nouveau projet intitulé 11 5 18 2 5 18. Cette nouvelle sortie inattendue de Yann Tiersen est née d’une expérimentation du producteur breton en studio quelques semaines avant une performance au festival Superbooth à Berlin. Yann Tiersen s’est retrouvé dans son studio à Ouessant, pour terminer l’histoire qu’il avait commencée avec Kerber en 2021 qui présentait un monde entre piano et électronique magnifiquement texturé et hautement immersif. En utilisant des échantillons de Kerber et des morceaux de Dust Lane (2010) comme source, Tiersen a rééchantillonné, reprogrammé et recomposé ses morceaux, créant ainsi des pistes entièrement nouvelles et méconnaissables de leurs versions originales.

Là où Kerber a adopté une approche nuancée et subtile de l’électronique, 11 5 18 2 5 18 amène l’auditeur dans de nouveaux espaces sonores et, comme les récentes performances live du pianiste breton peuvent en témoigner, ces espaces incluent le dancefloor et l’esprit club.

Rendez-vous jeudi 29 septembre au Bikini pour découvrir un live exceptionnel de Yann Tiersen !

Réservations : www.lebikini.com