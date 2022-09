Les salons Habitat et Immobilier s’installent au MEETT cette fin de semaine

Les salons Habitat et Immobilier se tiennent simultanément au MEETT de jeudi 29 septembre à dimanche 2 octobre.

Les espaces du parc des expositions de Toulouse accueillent simultanément deux grands événements de la métropole toulousaine et sa région. A la rentrée, synonyme de nouveaux objectifs, les professionnels du secteur conseilleront gracieusement et individuellement les porteurs d’un projet immobilier ainsi que les particuliers en quête d’aménagements intérieurs et extérieurs ou tout simplement de nouvelle décoration.

L’organisation des deux événements au MEETT offrira la possibilité aux visiteurs d’accéder à chacun des salons avec le même billet gratuit, à télécharger sur les sites internet.

Le Salon de l’Habitat rassemblera dès jeudi 29 septembre une centaine de professionnels de la maison pendant quatre jours. A proximité immédiate, le Salon de l’Immobilier réunira à partir de vendredi 30 septembre et durant trois jours une cinquantaine d’exposants experts des questions d’acquisition et de location. Un long week-end familial en perspective et une opportunité pour les futurs propriétaires de peaufiner également leurs projets d’aménagements.

Infos :

– Salon de l’Habitat : jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre de 10h à 19h, nocturne vendredi

jusqu’à 22h

– Salon de l’Immobilier : vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre de 10h à 19h, nocturne

vendredi jusqu’à 21h