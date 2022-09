Xavier Rudd en concert à Toulouse ce mercredi !

Partager Facebook

Mercredi 14 septembre, Xavier Rudd présentera son nouvel album au Bikini de Toulouse lors d’un concert avec en première partie Bobby Alu.

Alors qu’on écoute en boucle We Deserve To Dream – le deuxième morceau de son dixième album studio sorti début 2022 – Xavier Rudd continue son énorme tournée européenne et britannique « We Deserve To Dream » en 2022 couvrant dix-huit pays. «La vie a été dur pour tout le monde ces dernières années et maintenant plus que jamais, les gens méritent de rêver grand. J’ai l’impression que les nuages ​​se lèvent lentement et à mesure que les gens émergent de cette époque, j’aimerais être là avec de la musique. Un espace où les gens peuvent lâcher prise, rêver, bouger et oublier le poids du monde. J’ai l’impression que cette tournée européenne 2022 sera extra spéciale », confie Xavier Rudd.

2022 s’annonce comme une grande année avec ce dixième album studio de Xavier Rudd et une tournée mondiale où il a hâte de renouer avec ses fans en direct sur scène. Rendez-vous au Bikini de Toulouse le 14 septembre.

Réservation : www.lebikini.com