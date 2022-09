Le Saut à la Perche de retour place du Capitole à Toulouse

Partager Facebook

Après le succès d’une première édition en 2021, le « TOULOUSE CAPITOLE PERCHE » s’installe sur la place préférée des toulousains les 16 et 17 septembre prochain.

Très attendu par les toulousains après le succès de l’édition précédente, le Place du Capitole se transforme de nouveau en sautoir géant avec ce un street meeting de saut à la perche. Soit un concours hors stade. Concours, initiations, animations…un grand rendez-vous !

Le « TOULOUSE CAPITOLE PERCHE » est une grande fête de l’athlétisme née autour du sport associatif ou petit(e)s et grand(e)s peuvent découvrir le saut à la perche. D’un côté le public assiste à des concours de saut à la perche avec une barre qui monte toute la journée, et d’un autre côté les plus curieux peuvent s’initier à la discipline sur des ateliers ludiques encadrés.

Ce meeting international homologué recevra en concours de clôture les plus grand(es) perchistes mondiaux tels que les frères LAVILLENIE (FRA). Les athlètes sautent en musique avec la clameur du public animés par un tandem de speakers aguerris à la discipline. Ambiance garantie !