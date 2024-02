Partager Facebook

Worakls Orchestra jouera par deux fois, les 9 et 10 février, au Bikini de Toulouse.

Après une magnifique tournée de festivals durant l’été 2023, Worakls est de retour avec son orchestre pour une série de concerts à travers la France.

Cette fois, il a choisi de privilégier des salles de concert de plus petite taille afin de créer une ambiance intime et offrir la meilleure acoustique possible pour présenter en avant-première son tout nouvel album !

Infos: lebikini.com