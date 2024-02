Toulouse. Le Festival Grindhouse Paradise revient pour une 5ème édition !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Grindhouse Paradise fait son retour du 25 au 28 avril 2024 à Toulouse pour faire le plein de frissons.

Fidèle au poste, le cinéma American Cosmograph de Toulouse accueillera les spectateur.ices le temps d’un week-end où ils pourront faire le plein des plus fraîches digressions du cinéma de (mauvais) genre ! Le Grindhouse Paradise connaitra donc une 5e édition après le succès des années passées. La fréquentation Paradise n’a cessé de croitre, passant de 800 à 2100 spectateur·ices en 2023.

D’autres projets en attendant avril

Le Grindhouse Paradise travaille depuis quelques mois sur l’organisation de plusieurs projections spéciales en partenariat avec des lieux culturels de Toulouse.

Le premier projet est un cycle de projections avec le Quai des Savoirs autour de la thématique de l’intelligence artificielle. Au programme : un augmented revenge movie bien vénère (UPGRADE de Leigh Whannell, le mardi 26 mars à 20h30), un film 50% homme 50% robot mais 100% culte (ROBOCOP de Paul Verhoeven, le dimanche 28 avril à 16h), une version lunaire et parano de Seul au monde (MOON de Duncan Jones, le jeudi 23 mai à 20h30) et une relecture décalée et réconfortante du mythe de Frankenstein (BRIAN AND CHARLES de Jim Archer, le vendredi 28 juin à 20h30).

Le second projet est une soirée au Muséum de Toulouse le vendredi 31 mai, baptisée « Human Vs Wild » qui s’intéresse au rapport conflictuel entre l’être humain et la nature. On y retrouvera une petite bombe de série B made in France (LA TRAQUE d’Antoine Blossier à 19h) et une plongée infernale dans l’enfer vert de l’Amazonie (JUNGLE de Greg McLean à 21h45).

Tous les détails de ces rendez-vous 100% Grindhouse Paradise sur grindhouseparadise.fr