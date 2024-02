Montauban. Le Festival des Lanternes fête le Nouvel An Chinois

Partager Facebook

À l’occasion du Nouvel An chinois, Le Festival des Lanternes termine la saison en beauté avec deux journées exceptionnelles.

Ce sont les derniers jours d’enchantement au jardin des Plantes de Montauban… Au cœur du Jardin fantastique du Festival des Lanternes, petits et grands célèbrent le Nouvel An chinois.

Déambulation des enfants – Jeudi 8 février, 18h15

Une parade lumineuse rassemblera quelque 180 enfants des ateliers périscolaires de Montauban. Grâce à leur chapeau de lumière – qu’ils ont eux-mêmes pris le soin de confectionner – les petits pourront illuminer le sombre ciel de l’hiver et donner ensemble naissance à un dragon de bois. Un spectacle préparé de longue date, qui ravira le public et saura ponctuer les derniers jours du Festival des Lanternes. D’autant que cette représentation se déroulera la veille du premier jour de l’année lunaire, annonçant ainsi le Nouvel An chinois.

C’est depuis divers endroits du Jardin fantastique que les enfants apparaîtront, pour converger vers la « place du grand arbre illuminé et des pas musicaux ». Une fois formé de ses 180 enfants, le dragon, déambulera dans le jardin jusque vers la scène, au rythme de musiques mêlant Asie et féérie… Là, le dragon pourra s’assoupir et reprendre des forces d’ici le 10 février, premier jour du nouvel an lunaire…

Des spectacles et un final de surprises – Samedi 10 février, dès 19h30

Depuis le lancement du Festival des Lanternes, les représentations des artistes de l’Opéra du Sichuan enchantent chaque soir le public.

L’Opéra du Sichuan s’est développé à partir de multiples formes de théâtre populaire, dont le changement de visages (des masques), qui fascine les spectateurs depuis plusieurs siècles. L’Opéra du Sichuan se distingue également par d’incroyables acrobaties, des jeux de feux ainsi que des danses. Pour clôturer le festival, le Jardin fantastique accueille les artistes comme habituellement à 19h30, 20h30 et 21h30.

Autour de ces spectacles, une troupe chinoise réserve des surprises avec notamment la danse du lion, tandis que seront projetées des vidéos autour du Nouvel An chinois.