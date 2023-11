Wish, La Tresse, le Temps d’aimer…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouvelle semaine de sorties avec le film Disney « Wish-Asha et la bonne étoile », « la Tresse » adaptation du roman à succès, « Le Temps d’aimer » avec le duo Demoustier-Lacoste, « Perfect Days » de Wim Wenders et « Thanksgiving : la semaine de l’horreur » du réalisateur Eli Roth (Hostel 1&2).

Wish – Asha et la bonne étoile de Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star.

La Tresse de Laetitia Colombani

Avec Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Le Temps D’Aimer de Katell Quillévéré

Avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Paul Beaurepaire

1947. Sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d’un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c’est comme une évidence. La providence.

Perfect Days de Wim Wenders

Avec Koji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues.

Thanksgiving : la semaine de l’horreur de Eli Roth

Avec Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim

Un an après qu’un Black Friday a viré au chaos, un mystérieux tueur s’inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth (Massachussetts), berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires, révèlent un plan plus vaste.