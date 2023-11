Silly Boy Blue, Joanna et Suzanne Belaubre en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le festival Les Femmes S’en Mêlent fait étape au Metronum à Toulouse ce jeudi 30 novembre avec Silly Boy Blue, Joanna et Suzanne Belaubre.

Le festival a vu lejour pour la première fois à Paris en mars 1997. Bien avant les débats sur la parité, le festival apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Au programme de la date toulousaine trois artistes exceptionnel. Silly Boy Blue est de retour avec un deuxième album Eternal Lover. Il fait suite à Breakup Songs, un premier album paru en 2021 et suivi d’une tournée de plus de 40 dates, une Gaîté Lyrique complète, une nomination aux Victoires de la Musique… A ses côtés, Joanna et son subtil mélange de R&Bet de sonorités trap ou électroniques, et la pop electro romantique de Suzanne Belaubre.

Infos et réservations : lemetronum.fr