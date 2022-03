Wardruna s’invite au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Ce mardi 29 mars, le groupe Wardruna sera en concert au Zénith de Toulouse.





Wardruna est né en 2002 en tant que side-project de Kvitrafn, alors batteur de Gorgoroth. Il ne s’agit pas là de metal, mais d’un retour musical à un paganisme proche de la nature. Par conséquent, le son du groupe est à base d’instruments traditionnels nordiques faits à la main et de bruits naturels, pour créer une musique atmosphérique et folk. Trois voix se mêlent sur les morceaux : celles de Lindy Fay Hella, de Kvitrafn et de Gaahl. Le premier projet de Wardruna est une trilogie : Runaljod reprend l’alphabet runique.

Chaque album reprend huit des runes du Futhark, sans suivre d’ordre particulier. La signification de chacune des runes est mise en scène par la musique de la ou des pistes qui lui sont consacrées. Avec le temps, et au fur et à mesure de la sortie des trois volets de sa trilogie, Wardruna s’est imposé comme l’un des groupes les plus intéressants de ces dernières années. En 2016 sort le dernier volet intitulé Runaljod-Ragnarok.

En parallèle, le groupe collabore avec les producteurs de la série Vikings, sur la chaine History, qui rencontrera un fort succès. S’en suivra la sortie de son 4ème opus, Skald, premier album hors de la trilogie runique.

Depuis, Wardruna a sorti un nouvel album en 2021 ainsi que prouvé son talent dans sa participation à la BO de Assassin’s Creed, « Valhalla » se déroulant évidemment à la période viking.

Rendez-vous ce mardi 29 mars au Zénith de Toulouse pour notre plus grand plaisir !