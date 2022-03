Partager Facebook

Dimanche 3 avril à 17h, le réalisateur Gaspar Noé sera présent à l’American Cosmograph pour présenter son nouveau long métrage « Vortex ».

Un nouveau long métrage de Gaspar Noé est toujours un événement pour les cinéphiles. Son oeuvre nous propulse toujours dans des univers incroyables, nous bouscule et ne nous laisse jamais dans l’indifférence. Que ce soit dans Climax, Irréversible, Seul, Enter The Void ou encore Seul contre Tous. A chaque pas dans sa cinématographie, on ne peut que saluer son génie. Alors quand il arrive avec un film intimiste sur la vieillesse avec l’immense Dario Argento, Françoise Lebrun et Alex Lutz, on ne peut que s’y précipiter !

Le film sera sur les écrans le 13 avril prochain. Profitez donc de cette rencontre exceptionnelle pour découvrir un nouvelle partie de l’oeuvre essentielle de Gaspar Noé.

>Réservations : https://www.american-cosmograph.fr/