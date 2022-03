Govrache ce mardi à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Govrache sera sur la scène de la Salle Nougaro ce mardi 29 mars.

Attention, voilà un concert qui pourrait bien vous tirer quelques larmes. De trop rire ou trop encaisser, c’est selon. Govrache est né avec le pli de la rime au coin de la bouche. Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, il dessine avec une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos consciences endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour… Un moment tout en finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver.

plus d’infos : http://www.sallenougaro.com/