Vivez le décollage d’Artemis I depuis la Cité de l’Espace Toulouse

La Cite de l’espace va retransmettre en direct le décollage de la fusée Artémis vers la Lune ce samedi 3 septembre à partir de 19h45.

La Cité de l’espace propose au public et à la presse d’assister au décollage en direct de la fusée Artémis vers la Lune, piloté par la NASA et prévu ce samedi 3 septembre à 20h17.

La retransmission vidéo en direct, au coeur des expositions de la Cité de l’espace, sera commentée par l’équipe de la Cité de l’espace : Christophe Chaffardon, Directeur Sciences culture et éducation, Nicolas Berton, médiateur scientifique et Jean Baptiste Desbois, Directeur général de la Cité de l’espace et les experts : Philippe Perrin Astronaute ESA (Agence Spatiale Européenne ), Didier Schmitt, Directeur stratégie exploration humaine et robotique à l’ESA et Rémi Canton, Expert Vols habités au CNES.

Comme tout lancement un report est toujours possible : consulter le site de la Cite de l’espace www.cite-espace.com ou le compte twitter @CiteEspace