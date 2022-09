Biga*Ranx de retour à Toulouse avec un nouvel album

Partager Facebook

Dans le cadre du Festival Pink Paradize, Biga*Ranx sera en concert le dimanche 9 octobre au Bikini de Toulouse.

Biga*Ranx, Telly* ou Telly* del Mundo, né en 1988 à Tours. Derrière ce nom se trouve avant tout un univers musical et visuel que l’artiste a lui-même créé et continue d’incarner depuis maintenant plus de dix ans. MC, compositeur, producteur et plasticien visuel, Biga*Ranx maîtrise et façonne sa musique façon art total.

Influencé et imprégné par les énergies musicales de la Jamaïque, et ce depuis sa jeunesse et ses premiers voyages, il aborde très vite sa musique en posant un pas de côté et génère à partir du roots reggae sa propre musique, mélange de cloud music et de rub-a dub auquel il associe le screwed and chopped pour créer un style bien à lui : le vapor dub.

Nouvel album « Eh Yo! »

Avec Eh Yo ! sa couleur musicale si personnelle et la technicité de son art continuent de s’exprimer. On retrouve dans ce nouveau projet : son humour, son épicurisme, sa mélancolie et son engagement en faveur de l’écologie et des laissés pour compte de la société.

Fidèle aux profondes inspirations de son esthétique musicale, Eh Yo ! synthétise en partie l’œuvre de Biga*Ranx : retour de son frère Atili sur le son Seven days ; hommage à son synthétiseur fétiche dans OP1 Opéra ; grâce de l’instant présent et poésie du voyage intérieur et géographique dans Montpellier ; questionnement sur la nature et sur son art dans Montagne et Beaucoup ; critique de la dépendance au numérique dans Emoji et générosité empathique dans Gra 2 Pull.

Le choix du français dans beaucoup de textes participe à ancrer encore davantage l’artiste dans la scène musicale française.

Rendez-vous à Toulouse le 9 octobre pour le plaisir des oreilles avec Biga*Ranx.

Réservations : www.lebikini.com