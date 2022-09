Rose Festival : BIGFLO & OLI veulent l’implanter annuellement et sur trois jours 

Partager Facebook

Vendredi 2 septembre, Bigflo & OLI inaugurait le ROSE FESTIVAL pour deux jours de festival au MEETT de Toulouse. L’occasion pour eux de s’exprimer sur son avenir avec le souhait de s’implanter annuellement.



« L’idée de ce festival ça fait 15 ans qu’elle germe, ça fait 10 ans qu’on a commencé à en parler à Bleu Citron et c’était un rêve de coin de tête ». Un rêve devenu réalité ce vendredi 2 septembre pour une première édition en compagnie de DAMSO, IAM, Ben Mazué, Deluxe et tant d’autres. Les deux frères nous donnent la couleur : c’était trois ans de boulot, d’idée, de réunion créative Après tant d’effort, aujourd’hui, c’est le bout du tunnel et les frangins espèrent que les efforts vont payer. Ils ont donné le maximum pour une première édition. « On n’a pas vraiment la pression à domicile avec les amis et la famille, on n’y pense pas », c’est donc sur ces paroles qu’ils nous rassurent. Ils sont bien chez eux dans Leur festival.

Festival jeune public ?

La question est revenue fréquemment sur la programmation notamment sur le fait qu’elle s’adresse avant tout à la jeunesse. Flo explique qu’ils ont visé « une programmation jeune pour se concentrer sur leur génération ». Quand leur père annonce « ne pas connaître la moitié des artistes » ça fait presque plaisir à Flo car « c’était le but ». Ils sont vraiment heureux que les Toulousains les aient suivies dans ce projet, car sur les derniers jours, il y a eu une « explosion des ventes », pour eux, c’est clairement une réussite de programmateur de festival. Le ROSE FESTIVAL est complet depuis une semaine avec un pic de vente dans les derniers jours.

Vers une scène toulousaine en 2023 ?

Le sujet d’une programmation toulousaine est abordé et il est annoncé qu’évidement une scène toulousaine est un projet pour les futurs éditions. Découvrir les talents de demain c’est très important pour les deux Toulousains. D’après Oli, « c’est un défaut du festival » de ne pas avoir cette scène, car « c’était prévu à la base ». Malgré ça, trois têtes d’affiche sont quand même de Toulouse : Zinée, Mouss et Hakim et Laylow.

Vers un troisième jour familiale le dimanche

Oli nous annonce avoir un « rêve du dimanche », un jour en plus pour une programmation international pour les années à venir. Soit « amener un artiste ou un groupe international serait comme une concrétisation du boulot fournie forcément ».

Pour ce qui est de l’organisation des prochaines années, ils annoncent « aimer ces dates » en septembre et qu’elles vont certainement être gardé, déjà, car ils n’ont pas la prétention de faire concurrence à d’autres grands festivals en France et aussi pour la chaleur : « là on est bien même s’il y a des risques de pluie ». Ils expliquent aussi que « fin août début septembre, c’est le moment où il n’y a pas grand-chose à faire sur Toulouse, les dates sont donc intéressantes ».

Un succès

On annonce 25.000 par soir. « On est choqué » explique Flo, « ça veut quand même dire qu’on a ciblé une demande et un manque sur Toulouse ».

Malgré le budget serré et l’attente qui était plus grande de leurs côtés, on trouve quand même une grande roue et une réplique de la place Saint-Pierre emblème de Toulouse et deux scène de haut niveau avec des artistes cinq étoiles.

Après une première soirée du côté des festivaliers et des artistes tout le monde semble conquis par le ROSE FESTIVAL 2022.

Crédit : Abygaelle Bertinat