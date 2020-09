Visite des coulisses du ThéâtredelaCité à Toulouse

Partager Facebook

Le ThéâtredelaCité organise des visites guidées pour les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 septembre

Découvrez les coulisses secrètes de ce paquebot de 10.000 m² de verre, de métal et de briques, lieu de fabrication et de diffusion de spectacles, laissez-vous surprendre, au détour d’un rideau ou d’un couloir, par les artistes de la compagnie Libre cours. Pour les journées du Patrimoine, le ThéâtredelaCité propose des visites d’ 1h tout public. L’entrée est libre sur réservation au 05 34 45 05 05.

Les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite le samedi et le dimanche à 12h et 16h

A Toulouse, la saison du ThéâtredelaCité propose 35 spectacles d’octobre 2020 à mai 2021 … 16 spectacles créés cette saison 2020-2021, 7 créations à Toulouse dont 2 premières françaises, 7 projets portés par des compagnies régionales, 7 spectacles de danse, 6 spectacles à voir en famille … soit près de 70 000 fauteuils à la vente !