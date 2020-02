Vincent Moscato en spectacle ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Vincent Moscato présentera son nouveau spectacle « Complètement JOJO » ce vendredi 21 février au Casino Barrière de Toulouse. Suite au succès de cette première date, l’ancien rugbyman rajoute une date le 29 mai prochain.

Vincent Moscato emballe le moteur ! En irrésistible canaille, il partage avec vous ses désirs secrets et ses nouveaux succès : il est aussi danseur, biker, sauveteur et il fricote à la cour d’Angleterre. Vincent Moscato est un stimulant cardiaque, il réduit les tensions, facilite l’oxygnéation, agit contre le stress, diminue l’agacement, améliore la circulation sanguine, muscle les abdos et lifte le visage.

Voilà un programme prometteur pour le nouveau spectacle pour l’ancien rugbyman et animateur sur RMC ! Rendez-vous ce vendredi 21 février 2020 puis le 29 mai 2020 encore et toujours au Casino Barrière de Toulouse.

Vincent Moscato Complétement JOJO

Vendredi 21 février 2020

le 29 mai 2020

Casino Barrière Toulouse

05 61 33 37 77