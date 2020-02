Keziah Jones vient clôturer la programmation de Montauban en Scènes

Partager Facebook

Dernier artiste annoncé, et non des moindres, pour le festival Montauban en Scènes : Keziah Jones ! On a tous fredonné « Rythm is love » ou encore « Beautiful Emilie » … le chanteur nigérian est le dernier artiste à rejoindre la prestigieuse programmation de la 6e édition de Montauban en Scènes aux côtés de Jean- Louis Aubert et AYỌ, dont le dernier album est salué par la critique et le public.

À 50 ans, Keziah Jones reste le roi indétrônable du blufunk, un savant mélange de blues et de funk … Et il n’en est pas à son premier passage dans la Cité d’Ingres puisqu’il s’était déjà produit en 2009 sur le festival de jazz. 10 ans plus tard, le chanteur-compositeur et guitariste fera à nouveau vibrer Montauban le 27 juin prochain sur des morceaux s’inspirant des plus grands tel que Jimi Hendrix ou encore Prince.

En attendant l’annonce du « OFF » dans les prochaines semaines, Montauban en Scènes met ainsi la touche finale à sa programmation « IN ». Le public peut encore réserver ses places pour la soirée du jeudi 25 juin, qui présentera notamment Vitaa &Slimane, tout juste récompensés du prix de la Chanson Originale de l’année aux 35èmes Victoires de la musique.

Rappel de la programmation IN

> Jeudi 25 juin 2020

Vitaa & Slimane / Trois Cafés Gourmands / Arcadian

> Vendredi 26 juin 2020 – complet

Soprano / Eva / Rivo

> Samedi 27 juin 2020

Jean-Louis Aubert / AYỌ / Keziah Jones

> Dimanche 28 juin 2020

IAM / Boulevard des Airs / Klingande

INFOS RÉSERVATIONS

A Montauban au théâtre Olympe de Gouges

et sur le site du festival : www.montauban-en-scenes.fr/billetterie