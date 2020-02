Partager Facebook

Le Festival Garorock 2020, qui aura lieu du 25 au 28 juin prochain à Marmande (47), a annoncé 11 nouveaux noms pour cette nouvelle édition. Le line up se cronstuit avec Alice Merton, Aloise Sauvage, Billx, Dombrance, IAMDDB, Lemaitre, L’Impératrice, Marc Revillet, Naive New Beaters, Nastia et Yungblud.

Pour rappel, le festival a déprogrammé Koba LaD après ses propos tenus récemment sur les réseaux sociaux.

Infos et réservations : www.garorock.com