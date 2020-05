Vente du TFC : Qui est RedBird Capital Partners ?

Partager Facebook

Le Toulouse Football Club et RedBird Capital Partners sont entrés dans une période de négociations exclusives afin de finaliser la vente de 85% du club. Mais qui est ce fond d’investissement américain ?

Fondée par Gerald Cardinale en 2014 , ancien Associé de Goldman Sachs pendant 20 ans, RedBird gère plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres, en mettant en relation un capital patient et flexible avec les entrepreneurs pour les aider à réaliser des performances opérationnelles, financières et stratégiques d’ampleur.

RedBird Capital Partners est une société d’investissement qui fournit des capitaux flexibles et à long terme pour aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises. RedBird recherche des opportunités d’investissement dans des entreprises axées sur la croissance, où son capital de long terme, son réseau d’investisseurs et ses relations stratégiques permettent aux entrepreneurs d’atteindre leurs objectifs.

Parmi les partenaires d’investissement de RedBird figurent les Yankees de New York, la Ligue nationale de football (« NFL »), les Cowboys de Dallas et plusieurs associations de joueurs de la NFL, la Major League Baseball, la Major League Soccer, l’équipe nationale féminine de football des États-Unis et la Women’s National Basketball Association.

En 2002, Gerry Cardinale a a fondé en 2002 la chaîne de télévision Yankees Entertainment & Sports Network, première chaine de sport régionale avec les matchs des Yankees, des Brooklyn Nets, du New York Citt FC ou encore des New York Liberty.

Avec sa société On Location Experience, il participe aussi au Superbowl, au Final Four de NCAA ou encore au PGA Tour et à la Ryder Cup.

Pour Olivier Sadran, « RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au Toulouse Football Club de revenir dans l’élite du football français tout en respectant nos valeurs de citoyenneté et d’implication dans le tissu économique local. J’ai à cœur de conserver une participation minoritaire, car je suis toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du Toulouse Football Club qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien »

Dans un communiqué, Gerry Cardinale , fondateur et Associé-gérant de RedBird Capital Partners, confirme « être en négociations exclusives avec Olivier Sadran en vue d’une acquisition majoritaire du Toulouse Football Club. RedBird a vingt ans d’expérience en matière de partenariat avec des équipes et des ligues sportives emblématiques pour créer des entreprises de sport et de divertissement très performantes. Nous sommes impatients de finaliser notre partenariat avec Olivier et de positionner le Toulouse FC sur la voie du succès à l’avenir ».