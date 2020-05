Réaction du Maire de Toulouse à la vente du TFC

Partager Facebook

Le Maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a réagit par communiqué de presse à la négociation exclusive de la vente de 85% du capital du Toulouse FC.

« Une nouvelle page s’ouvre pour le Toulouse Football Club avec l’annonce, ce jeudi 21 mai, de l’entrée en négociation exclusive pour la cession de 85% de son capital au groupe RedBird Capital Partners.

Je remercie Olivier Sadran, Président du TFC, pour son implication dans la vie du club depuis près de 20 ans, dans les meilleurs moments comme dans les heures les plus difficiles.

Le choix d’Olivier Sadran de conserver 15% du capital est une preuve supplémentaire de l’attachement de cet entrepreneur toulousain talentueux au club et à sa ville; j’y suis sensible.

Plus particulièrement, je tiens à saluer son engagement sur le plan social, qui a permis le développement de collaborations avec des écoles de football des quartiers ou encore à des dizaines de milliers d’enfants de s’émerveiller depuis les gradins du Stadium.

Je rends hommage à ce travail et dirai personnellement aux futurs actionnaires majoritaires à quel point cela est essentiel à mes yeux. La finalité sociale et humaine du sport est fondamentale pour moi et je ne saurais approuver une approche qui serait avant tout financière.

A ce stade, je souhaite plein succès à la phase de finalisation de cette négociation qui, si elle aboutit, doit constituer un nouveau départ pour notre club, ses supporters et le football toulousain de manière générale.

Dans cette nouvelle étape, comme lors des précédentes, la collectivité restera présente aux côtés du TFC.

Je rencontrerai le groupe RedBird Capital Partners, avec Olivier Sadran, dans les meilleurs délais. »

Pour rappel, le club pourrait être vendu à un fond d’investissement américain dans les meilleurs délais.